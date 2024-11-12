Верховный суд изучит иск Генпрокуратуры к экс-председателю Краснодарского краевого суда

Верховный суд России определит подсудность дела об обращении в доход государства имущества Александра Чернова, бывшего председателя Краснодарского крайсуда, а также активов его родственников и других лиц, сообщил «Ъ» участник процесса. Предварительное слушание дела по иску Генеральной прокуратуры РФ, которое должно было пройти 14 ноября в Центральном райсуде Сочи, не состоится, дело истребовано в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Заявление о переносе слушания дела из Краснодарского края в другой регион России направили в Верховный суд представители самого Александра Чернова. Ответчик считает, что судейское сообщество Кубани не может быть объективным и беспристрастным при рассмотрении иска в отношении своего бывшего коллеги, который в течение 25 лет руководил краевым судом, утверждая рекомендации для судей при назначении на должности.

Иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ имущества Александра Чернова и других лиц поступил в Кропоткинский городской суд Краснодарского края 30 сентября, а 18 октября дело было передано на рассмотрение Центрального райсуда Сочи. По мнению надзорного ведомства, Александр Чернов нарушал законодательство о противодействии коррупции, оказывая покровительство сельхозпредприятию «Дмитриевское», принадлежащему его родственникам. Коррупционные доходы, утверждает прокуратура, позволили высокопоставленному сотруднику судебной системы приобретать многочисленные объекты недвижимости в Москве, Сочи, Краснодаре и Геленджике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Краснодарские активы судьи ищут своего судью».

Анна Перова, Краснодар