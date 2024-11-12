Жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали по делу о растрате

Супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Янину Копайгородскую задержали после допроса в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое возбудили в отношении ее супруга Алексея Копайгородского. Следственные действия с участием экс-мэра продолжаются.

Адвокат Елизавета Меткина сообщила, что ее подзащитной Янине Копайгородской предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следователи планируют ходатайствовать об аресте госпожи Копайгородской, судебное заседание назначено на среду.

По словам защитницы, Янина Копайгородская прибыла на допрос по вызову следователей из воинской части, расположенной в зоне проведения специальной военной операции. Там она занималась организацией гуманитарной помощи и оказанием поддержки многодетным семьям, находясь в непосредственной близости к линии фронта.

Алина Зорина