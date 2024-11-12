Взятка потерялась по дороге

В Уфе адвокату коллегии «Защита» Ильдару Файзулину предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, проходивший по уголовному делу клиент адвоката за решение своих проблем с законом передал полицейским взятку в размере 2,25 млн руб. Позже, решив, что его обманули, фигурант потребовал деньги обратно. Стражи порядка всю сумму вернули через адвоката, но тот, по версии следствия, большую часть денег присвоил. Дело о получении взятки в отношении полицейских также расследуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Советский районный суд Уфы арестовал адвоката из города Октябрьский Ильдара Файзулина. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в 2023 году адвокат защищал местного жителя Евгения Кашкирова, в отношении которого в 2022 году городским отделом МВД было возбуждено уголовное дело о незаконной реализации алкоголя организованной группой в особо крупном размере (ст. 171.3 УК РФ). Пытаясь избежать жесткого наказания, фигурант, по данным следствия, передал сотрудникам полиции 2,5 млн руб., однако позже решил, что стал жертвой мошенничества, и попросил Ильдара Файзулина помочь вернуть деньги.

Ильдар Файзулин забрал у полицейских 2,25 млн руб., но оставил их себе, объяснив клиенту, что передаст взятку теперь уже сотрудникам прокуратуры и суда «для обеспечения назначения наказания, не связанного с лишением свободы», сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

«В действительности передавать кому-либо деньги юрист не собирался, а распорядился ими по своему усмотрению. Впоследствии он все-таки вернул потерпевшему 500 тыс. руб.»,— уточнили в ведомстве.

Ильдар Файзулин стал адвокатом не так давно: с 1998 до мая 2017 года он строил карьеру в органах внутренних дел, сообщается на сайте МВД по Башкирии. Начав служить следователем, в 2003 году он возглавил следственное подразделение в Октябрьском. «Ему доверяли расследовать сложные и запутанные дела. Он занимался раскрытием грабежей, краж, хищений, вымогательств и пр. Нередки были и случаи раскрытий преступлений организованных преступных группировок»,— говорится в релизе ведомства. В феврале 2016 года он был назначен начальником отдела внутренних дел. В мае 2017 года Ильдар Файзулин ушел в отставку в звании полковника.

Евгений Кашкиров в июне был приговорен к двум годам условно за незаконное производство и реализацию алкоголя организованной группой в особо крупном размере. Такие же сроки получили два его сообщника. На момент вынесения приговора все трое находились под подпиской о невыезде, следует из решения Октябрьского городского суда.

Как было установлено судом, осужденный закупал в Казахстане спиртосодержащую продукцию, которую вместе с двумя помощниками разбавлял водой и разливал по бутылкам.

Спиртосодержащую жидкость хранили на складах и продавали с наклеенными этикетками Qazaq Aragy, «Белебеевская-2» и под видом коньяка. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 3,7 млн руб.

В сентябре фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере стали начальник отдела полиции Октябрьского Ильнур Абдуллин и руководитель следственного отела Эльмира Фаритова. По данным Baza, они крышевали продавцов алкогольной продукции. Официально эта информация не подтверждена. Руководители отстранены от исполнения обязанностей.

По данным источника «Ъ-Уфа», подозреваемыми в уголовном деле также проходят еще два сотрудника полиции, они уволены.

Наталья Балыкова