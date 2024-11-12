«Я против страны никогда воевать не буду»

В Верховном суде Башкирии приступили к рассмотрению жалобы медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. В октябре Кировский райсуд Уфы оштрафовал ее на 30 тыс. руб., признав виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ в двух публикациях в социальной сети. Госпожа Рахимова вину не признала. В суде она пояснила, что с начала СВО она всячески помогает как бойцам на фронте, так и жителям Курской области, а административное дело связала с критическими публикациями «Пруфов» в адрес республиканской власти. Адвокаты госпожи Рахимовой добились вызова в суд двух экспертов, выявивших в постах их подзащитной нарушения закона. Их опросят 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиаменеджер Рауфа Рахимова со своими адвокатами пытается отменить штраф за дискредитацию армии

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Медиаменеджер Рауфа Рахимова со своими адвокатами пытается отменить штраф за дискредитацию армии

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Верховном суде Башкирии под председательством Хакима Ахмеджанова началось рассмотрение апелляционной жалобы медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и племянницы бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября Кировский райсуд Уфы признал ее виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 30 тыс. руб. Причиной стали два поста, опубликованные Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте» в феврале и марте 2022 года. В одной из этих публикаций госпожа Рахимова привела результаты опроса о поддержке СВО, проведенного в Telegram-канале «Большой хапок» (сейчас он называется «Однажды в Башкирии», 13,9 тыс. подписчиков). Около половины участников поддержали начало спецоперации на Украине. В другом она выразила сожаление по поводу гибели бойцов на СВО, добавив ссылку на соответствующий текст «Пруфов». В судебных слушаниях первой инстанции Рауфа Рахимова не участвовала, поскольку была в Турции.

Недавно госпожа Рахимова удалила свои страницы в соцсетях и создала новые.

Выступая в ВС Башкирии, медиаменеджер связала административное дело с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти. По ее мнению, инициатором этого дела является окружение главы Башкирии Радия Хабирова. «Мы стараемся делать свою работу в СМИ честно и профессионально. Коррупционные расследования по «Башспирту», «Башкиравтодору», проблема разграбленных земель в Зауралье, кумовство в минкультуре, невыполнение национальных проектов, так и не разрешенные проблемы с общественным транспортом и многие другие злоупотребления освещает редакция медиаплатформы „Пруфы“. По многим нашим расследованиям открыты уголовные дела, федеральные органы проводят проверку»,— отметила госпожа Рахимова.

По ее мнению, в отношении нее «уже организовывают второй протокол с целью посадить меня в тюрьму, оформив уголовное дело».

По словам Рауфы Рахимовой, с начала СВО она всячески помогала бойцам: покупала и отправляла им теплую одежду, палатки и спальные мешки, инструменты и сухпайки, антисептики. Гуманитарную помощь она также собирала для детей из Донбасса и жителей Курской области после вторжения ВСУ.

Когда речь зашла об одной из спорных публикаций, госпожа Рахимова спросила: «Скажите мне, почему и когда сострадание, сочувствие стало дискредитацией (армии)? Это в каком состоянии надо читать закон, чтобы сделать такой вывод? Мне жаль наших ребят и больше всего жаль их матерей и отцов. Мое материнское сердце разрывается от боли».

Отвечая на вопрос судьи, связывалась ли она лично с родителями погибших бойцов, о которых шла речь в публикации, госпожа Рахимова ответила отрицательно. По ее словам, информацию об их гибели ее редакция берет только из официальных источников, которыми выступают главы городов и районов. «Я против страны никогда не буду воевать. Муртаза Губайдуллович (Рахимов), мой бабай, все время об этом говорил»,— отметила она.

Адвокаты Ильнур Салимьянов и Сергей Макаренко, представляющие интересы госпожи Рахимовой, ходатайствовали о вызове в суд двух сотрудников Уфимского университета науки и технологий, выявивших в постах Рауфы Рахимовой дискредитацию армии. По словам юристов, в материалах дела нет документов, подтверждающих их квалификацию.

Посовещавшись на месте, судья удовлетворил ходатайство. Сотрудников вуза опросят на следующем заседании, которое назначено на 2 декабря.

Венера Хисамова