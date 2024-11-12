Суд приостановил разбирательство по одному из дел Трампа

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан приостановил до 19 ноября слушания по одному из уголовных дел в отношении Дональда Трампа, передает Reuters. Обвинения по этому делу касаются выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о возможной связи с политиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Callaghan O'Hare, Reuters Фото: Callaghan O'Hare, Reuters

Оглашение приговора Дональду Трампу по делу о подкупе Сторми Дэниелс было назначено на 26 ноября. Сегодня, 12 ноября, суд рассматривал вопрос о снятии обвинений с политика в связи с решением Верховного суда о президентской неприкосновенности, которое было вынесено в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторми Дэниелс в 2018 году

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Сторми Дэниелс в 2018 году

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

10 ноября прокуратура направила в суд Нью-Йорка электронное письмо с рекомендацией приостановить разбирательство в отношении Дональда Трампа в связи с его победой на выборах президента США 5 ноября. Там пояснили, что просьба дать согласие на отсрочку поступила от самого господина Трампа.

The Wall Street Journal писала, что в 2006 году Дональд Трамп состоял в отношениях со Сторми Дэниелс, а перед президентскими выборами 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения этого дела, за что ему грозит до четырех лет тюрьмы. В июле 2024 года Верховный суд США признал частичный иммунитет политика, который получает президент страны.

Дональд Трамп с 2016 по 2020 год был 45-президентом США. 5 ноября 2024-го он победил на выборах 47-го президента США. Политик вступит в должность в январе следующего года. В его отношении расследуется несколько уголовных дел. 9 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия по просьбе прокуратуры приостановил рассмотрение дела о вмешательстве в выборы 2020 года до 2 декабря по аналогичной причине — чтобы дать время участникам процесса оценить дальнейшие действия.

Подробнее о «деле Сторми Дэниелс» — в материале «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».