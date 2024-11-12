Апартаменты снова в доле

В Краснодаре суд отменил решение о расторжении 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с предпринимателем Анзором Пруидзе, который несколько лет назад вкладывал средства в строительство апартаментных комплексов «Горизонт» и «Туапсинский» в Сочи, но не доплатил застройщикам более 1,6 млрд руб. за приобретенные квартиры. Спор между застройщиками и господином Пруизде будет рассмотрен заново. Инициативная группа дольщиков опасается, что, если ДДУ с Анзором Пруидзе аннулируют, то права покупателей, которые впоследствии приобрели у него помещения, будут утрачены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dzen.ru Фото: dzen.ru

Первомайский райсуд Краснодара отменил собственное решение от 25 сентября текущего года по иску сочинских застройщиков «Альбатрос» и «БГ-Инвест» к предпринимателю Анзору Пруидзе о расторжении договоров долевого участия (ДДУ) в проектах строительства апартаментов комплексов (АК) «Горизонт» и «Туапсинский». Судебный акт имеется в распоряжении «Ъ-Юг».

Как следует из материалов дела, компании «Альбатрос» и «БГ-Инвест» просили суд аннулировать 1,031 тыс. договоров с господином Пруидзе о вложении им средств в АК «Горизонт» и 303 договора по АК «Туапсинский», заключенных в период с 2013 по 2018 год.

Застройщики обосновали свою позицию тем, что Анзор Пруидзе до сих пор не перечислил им оплату по ДДУ на общую сумму более 1,6 млрд руб.

При первом рассмотрении иска 25 сентября Первомайский райсуд Краснодара согласился с доводами компаний «Альбатрос» и «БГ-Инвест», приняв решение о расторжении договоров. При этом в процесс не были привлечены последующие покупатели апартаментов, которым господин Пруидзе в разное время уступал свои права по договорам долевого участия. В случае вступления решения в силу более 1,3 тыс. покупателей лишились бы прав на апартаменты, так как исходная сделка между застройщиками и Анзором Пруидзе была бы дезавуирована.

Инициативная группа дольщиков, узнав о решении Первомайского суда, обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о мошенничестве, указав на то, что учредитель фирм—инициаторов расторжения ДДУ «Альбатрос» и «БГ-Инвест» — сам Анзор Пруидзе. По факту противоправных действий при распоряжении недвижимостью в АК «Горизонт» и «Туапсинский» возбуждено уголовное дело, сообщил «Ъ-Юг» представитель дольщиков Даниил Синицын, партнер юридической фирмы «Поверенныйъ».

Одновременно Росреестр попросил Первомайский суд отменить решение, так как ведомство, которое является участником процесса, не было своевременно извещено о судебном слушании.

В итоге суд отменил решение в пользу компаний «Альбатрос» и «БГ-Инвест», направив дело на новое рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи.

Кроме того, представители покупателей недвижимости в АК «Горизонт» и «Туапсинский» теперь привлечены к участию в процессе.

Дольщики возражают против расторжения ДДУ между застройщиками и господином Пруидзе. «При первом слушании суд не запросил в Росреестре регистрационные дела на апартаменты, в которых отражены сделки уступки прав по ДДУ между Анзором Пруидзе и покупателями недвижимости. В ходе нового рассмотрения дела эти документы должны быть исследованы судом и учтены при вынесении решения»,— пояснил Даниил Синицын.

Анна Барабаш, гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions, считает довольно высокой вероятность отказа застройщикам в расторжении ДДУ при повторном рассмотрении дела в Адлерском райсуде. Она отмечает, что реализация такого сценария зависит от того, смогут ли приобретатели прав по договорам, заключенным с господином Пруидзе, доказать свою правомочность. «В тех случаях, когда уступка прав по ДДУ зарегистрирована Росреестром, суд будет вынужден отказать в удовлетворении требований застройщиков»,— говорит эксперт

Однако, по ее мнению, скорее всего, вынесение решения по спору может быть отложено до завершения производства по уголовным делам, связанным с деятельностью господина Пруидзе и компаний-застройщиков. «Если будет установлена связь между истцами и ответчиком, а также наличие преступного умысла в их действиях, то ни о каком удовлетворении требований застройщиков о расторжении договоров с господином Пруидзе уже речи идти не будет»,— резюмирует Анна Барабаш.

Анна Перова, Краснодар