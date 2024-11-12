Биткойн обогнал по капитализации серебро

Биткойн на фоне активного роста обогнал серебро по рыночной капитализации и стал восьмым по величине активом в мире. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила $89 тыс., а рыночная капитализация дошла до $1,75 трлн, следует из данных Coinmarketcap. В глобальном рейтинге самых ценных активов биткойн уступает только золоту, Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon и Saudi Aramco.

«С приходом Трампа торжествовала криптоиндустрия, а также компании, с ней связанные. Акции Coinbase поднялись примерно на 100%, аналогичная ситуация и с компаниями, связанными с майнингом. Трамп уже пообещал сместить Генслера с поста главы SEC. Это может дать развитие рынку. Как долго это будет продолжаться — непонятно, но капитализация крипты уже превысила капитализацию серебра и составила $1,75 трлн»,— рассказал экономист Евгений Коган на конференции ИД «Коммерсантъ», посвященной инвестициям.

Рыночная капитализация всего криптовалютного рынка сегодня, 12 ноября, впервые в истории достигла $3 трлн, следует из данных Coinmarketcap. В последний раз объем рынка приближался к этой отметке в ноябре 2021 года, но тогда он остановился на $2,86 трлн. При этом, по данным CoinGecko, который отслеживает более 15 тыс. монет, суммарная рыночная капитализация криптовалют сегодня достигла уже $3,14 трлн.

Криптовалюты растут в цене после победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. В рамках избирательной кампании республиканец неоднократно заявлял о намерении поддержать криптовалютную индустрию. Непосредственно же рост цен обеспечивает в первую очередь приток капитала в криптовалютные биржевые фонды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ария биткойна».