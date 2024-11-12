РБК: Рижский вокзал оценили в 1 млрд рублей перед продажей

На ближайшем заседании совета директоров РЖД планируется рассмотреть вопрос о продаже Рижского вокзала. Стоимость актива оценивается примерно в 1 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой собрания, а также подтверждением от собеседника, близкого к госкомпании. Детали сделки, включая потенциального покупателя и сроки ее реализации, не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Рижского вокзала на проспекте Мира

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Здание Рижского вокзала на проспекте Мира

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце сентября совет директоров внес в повестку заседания вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала, следует из сообщения монополии. Однако результаты обсуждения не раскрывались. В начале ноября РЖД сообщила, что тема вновь будет обсуждаться на заседании 12 ноября. Причин продажи актива холдинг не называл.

Как рассказывал «Ъ» руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, потенциальный покупатель Рижского вокзала, вероятнее всего, переоборудует здание под фуд-молл. Он предполагал, что если РЖД перестанет эксплуатировать территорию вокзала, то и расположенные рядом железнодорожные пути могут быть использованы под другое назначение.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Рижскому вокзалу выстраивают будущее».