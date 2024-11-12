В Свердловской области поднимут стоимость трудового патента для мигрантов

В Свердловской области стоимость трудового патента для мигрантов вырастет с 6,6 до 7,5 тыс. руб в 2025 году. Соответствующий законопроект приняли депутаты заксобрания региона. В пояснительной записке к закону говорится, что это «усилит защиту рынка труда области, способствуя трудоустройству российских граждан».

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За девять месяцев этого года в Свердловской области было выдано 42,9 тыс. трудовых патентов для мигрантов. За этот период в бюджет области поступил налог в размере 2,2 млрд руб. В прошлом году за тот же период было выдано на 2% больше патентов, но поступления налога в бюджет были на 13% меньше.

«Наибольшую долю в числе иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, составляют граждане республики Таджикистан и республики Узбекистан. Средний срок использования иностранным работником патента для осуществления трудовой деятельности на территории Свердловской области оценочно составляет 8 месяцев»,— говорится в пояснительной записке к закону.

Виталий Красиков