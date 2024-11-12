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Коммерсантъ FM
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Экономист Коган рекомендовал инвесторам обратить внимание на биотех

Рынок биотехнологий становится все более привлекательным для инвесторов, заявил финансист и инвестбанкир Евгений Коган на конференции «Ъ».

«Мы находимся на пороге революции в сфере медицины. Биотех очень сильно развивается за границей и будет развиваться у нас в стране. Я вкладываю в компании, связанные с медициной, продолжительностью жизни, репродукцией человека. Тема ЭКО невероятно важная, как и таргетная терапия в онкологии. Мы находимся на краю революции в лечении рака. Ряд наших фармкомпаний обсуждают тему вакцин против аллергии. Я бы на этот сектор пристально смотрел»,— рассказал господин Коган.

Исследовательская компания Precedence Research оценила объем мирового рынка биотехнологий в 2023 году в $1,38 трлн. По прогнозам компании, при ежегодном росте примерно на 12% к 2033 году рынок достигнет $4,25 трлн. В «Сколково» прогнозировали двукратный рост рынка высокотехнологичного биотеха в течение десяти лет.

Как ранее писал «Ъ», в 2023 году объем инвестиций в IT-стартапы в России упал на 83%. При этом число сделок выросло на 15% по сравнению с 2022 годом. По данным платформы Dsight, в 2023 году российские инвесторы заключили 158 сделок с IT-стартапами на общую сумму $71 млн. Средний инвестиционный чек составил всего $0,46 млн. Аналитики объясняют разнонаправленную динамику ростом активности бизнес-ангелов и коллективных вложений инвесторов в один проект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы сэкономили на технологиях».

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