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Коммерсантъ FM
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Мишустин сообщил о росте ВВП за три квартала более чем на 4%

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. На ней он сообщил, что по итогам первых трех кварталов 2024 года рост ВВП превысил 4%.

«Несмотря на беспрецедентное давление, в этом году по динамике роста валового внутреннего продукта Россия значительно — в ряде случаев в разы — превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%. Тогда как в некоторых европейских странах речь фактически идет о стагнации»,— сказал премьер-министр (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин указал, что российская экономика продолжает испытывать давление недружественных стран. При этом, по его словам, в мировой экономике укрепляется роль БРИКС и стран глобального Юга. Господин Мишустин добавил, что это открывает новые возможности, к которым нужно адаптировать экономику России.

«Нам же важно продолжить активное развитие, в том числе создавая экономику предложения, о которой говорил глава государства»,— уточнил премьер-министр.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП России в 2024 году составит 3,6%. Банк России ожидает рост ВВП на уровне 3,5–4%. 8 ноября Центробанк сообщил о постепенном замедлении роста экономической активности.

О динамике ВВП РФ — в публикации «Ъ» «Экономика России тормозит».

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