Jaguar перестал продавать автомобили в Великобритании

Jaguar Land Rover с понедельника, 11 ноября, больше не продает новые автомобили Jaguar в Великобритании, сообщает Bloomberg. Следующие поставки на британский рынок ожидаются не раньше 2026 года.

Британский производитель люксовых автомобилей, принадлежащий индийской Tata Group, еще в 2021 году объявил, что намерен полностью перейти на выпуск электромобилей. Ранее в этом году компания Jaguar прекратила производство седанов XE, XF и спортивных автомобилей F-Type в Великобритании. Сборка внедорожников E-Pace и I-Pace в Австрии будет прекращена с декабря, а оставшаяся продукция будет поставляться на рынки за пределами Великобритании.

Все выпущенные автомобили, поставленные на склады в Британии, с понедельника помечаются компанией как бывшие в употреблении вне зависимости от того, ездил на них кто-то до этого или нет. Это означает, что британцы впервые со времен Второй мировой войны останутся без новых автомобилей Jaguar.

Новинки от британского производителя появятся в стране теперь только в 2026 году и это будут исключительно электромобили.

Кирилл Сарханянц