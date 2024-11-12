В Югре самым популярным именем для новорожденных мальчиков стало Мухаммад

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала 2024 года самым популярным именем для новорожденных мальчиков стало Мухаммад. Так называли 339 младенцев. Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 12 ноября, девочек чаще называли Софией (232).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Популярными именами для мальчиков в регионе стали Михаил (246), Артем 209, Александр (198) и Роман (170). Новорожденных девочек часто называли Анной (196), Аминой (185), Евой (183) и Марией (180).

В Свердловской области самым популярным мужским именем стало Михаил (709). Также мальчиков называли Александром (659), Артемом (597), Тимофеем (579) и Львом (523). Девочек чаще называли Софией (658), Анной (593), Евой (541), Викторией (528) и Марией (517).

Для новорожденных мальчиков из Тюменской области чаще выбирали следующие имена: Александр (315), Михаил (281), Артем (278), Матвей (218) и Роман (214). Для девочек — София (294), Ева (271), Анна (233), Мария (233), Василиса (195).

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мальчиков называли Михаилом (104), Александром (82), Дмитрием (76), Львом (73) и Мироном (71). Девочек — Анной (74), Марией (73), Есенией (61), Софией (71) и Евой (63).

Полина Хабарова