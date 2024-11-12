Росприроднадзор не смог взыскать 84 млн рублей с мэрии Сочи за загрязнение моря

Пятнадцатый апелляционный суд отказал Росприроднадзору (РПН), который пытался добиться взыскания 84 млн руб. с мэрии Сочи за утечку сточных вод в Черное море и реку Бзуга. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора предъявило администрации Сочи иск о взыскании экологического ущерба Черному морю и реке Бзугу. По данным Росприроднадзора, в июне 2022 года в районе устья реки Бзугу рядом с санаториями им. Фрунзе и «Золотой колос» было выявлено, что из неисправного коллектора поступают неочищенные хозяйственно-бытовые воды. Согласно результатам проб речной и морской воды на месте сброса, в ресурсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. РПН заявил, что ответственность за содержание бесхозных сетей лежит на муниципалитете, а экологический вред был нанесен из-за бездействия администрации курорта. Общий ущерб окружающей среде ведомство оценило в 84 млн руб.

Мэрия Сочи не признала претензии, настаивая на том, что эксплуатацией сетей занимается МУП «Водоканал» с 2017 года. Представители горадминистрации заявляют, что компенсацию за ущерб следует взыскивать с предприятия, а не с муниципальных властей. Кроме того, в материалах дела указано, что в июле 2022 года «Водоканал» устранил протечку коллектора, что произошло спустя месяц после проверки РПН. И Арбитражный суд Краснодарского края отказал ведомству в удовлетворении исковых требований к властям Сочи, признав муниципалитет ненадлежащим ответчиком. РПН обжаловал решение, но апелляционный суд согласился с выводами кубанского арбитража, оставив его решение в силе.

Судебный акт вступил в законную силу.

Михаил Волкодав