Бывший глава Краснодара Первышов официально сложил полномочия депутата Госдумы

Евгений Первышов официально сложил полномочия депутата Госдумы в связи с назначением на должность врио губернатора Тамбовской области. Об этом господин Первышов заявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

«Убежден, что мне посчастливилось работать в одном из самых профессиональных созывов. Огромные слова благодарности председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину за высокий уровень организации, за поддержку и теплое напутствие»,— написал Евгений Первышов. Он отметил, что в его планах сделать приоритетным сотрудничество Тамбовской области и нижней палаты парламента.

Господин Первышов занимал пост главы Краснодара шесть лет, до 2021 года. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы, а через год отправился в зону спецоперации. Совокупно он пробыл там 10 месяцев. В 2024 году стало известно, что экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы обучается по кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.

4 ноября президент РФ Владимир Путин предложил Евгению Первышову стать временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. В тот же день господин Первышов написал заявление о сложении депутатских полномочий. 11 ноября в Госдуму внесли соответствующий проект.

Татьяна Ручкина