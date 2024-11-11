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В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Первышова

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» и бывшего главы Краснодара Евгения Первышова, которого президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области. Текст документа размещен в электронной базе Госдумы. Депутаты рассмотрят проект на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

Фото: Павел Васильев, Коммерсантъ

Евгения Первышова избрали депутатом Госдумы по Краснодарскому одномандатному избирательному округу №46 в сентябре 2021 года. Через год он подал заявление на участие в спецоперации. Ранее господин Первышов рассказывал, как принял такое решение.

В совокупности бывший глава кубанской столицы пробыл на фронте 10 месяцев. Позже стал участником первого потока образовательной программы «Время героев», проходил стажировку в правительстве Москвы.

4 ноября президент России Владимир Путин предложил Евгению Первышову стать временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. В тот же день господин Первышов написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Татьяна Ручкина

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