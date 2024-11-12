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Коммерсантъ FM
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Цена золота опустилась ниже $2600 впервые с 19 сентября

Стоимость золота падает на бирже Comex. Декабрьские фьючерсы торгуются на уровне ниже $2600 за тройскую унцию впервые с 19 сентября.

По данным на 13:46 по московскому времени, фьючерс торгуется на уровне $2598,2. Стоимость падает на 0,74%. Котировки серебра падают на 0,78%, до $30,38 за унцию.

В конце октября стоимость золота достигла исторического максимума и превысила $2800,4 за унцию. После выборов в США котировки вернулись значениям месячной давности — примерно к $2600 за унцию.

О причинах — в материале «Ъ» «Доллар сыграл против золота».

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