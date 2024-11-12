На маму пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки составили протокол

УМВД России по Владимирской области составило протокол об административном правонарушении в отношении мамы 17-летней девушки, которая на видео вместе с подругой заявила, что они собираются «устроить теракт» в «Крокус Сити Холле». 10 ноября СКР по Московской области начал проверку на публичное оправдание терроризма.

На следующий день после начала проверки, 11 ноября, девушки извинились и пояснили, что видео было записано в октябре 2024 года и отправлено в частной переписке в мессенджере. Однако позже оно было опубликовано в общедоступных интернет-каналах. Свои действия девушки назвали неподобающими.

В отношении мамы одной из несовершеннолетних был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию). Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, более 500 пострадали. Как стало известно «Ъ», ранее в деле о теракте появилось четверо новых фигурантов, которые могли вооружить совершивших нападение террористов.

Подробнее — в материале «Ъ» «В деле "Крокуса" взят новый след».