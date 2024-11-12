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Коммерсантъ FM
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Госдума заслушала мнения с мест

Депутаты обсудили муниципальную реформу с представителями региональных администраций

В Госдуме в понедельник прошло заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению новой редакции закона о местном самоуправлении (МСУ). Его главными темами стали перераспределение полномочий между субъектами РФ и муниципалитетами, а также переход на одноуровневую систему МСУ. Правда, своими соображениями на этот счет представители регионов поделились в закрытом от СМИ режиме.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одна из главных задач рабочей группы, созданной вскоре после внесения в Думу законопроекта о МСУ,— проанализировать мнение регионов о муниципальной реформе. Поэтому в заседании 11 ноября наряду с представителями Госдумы, Совета федерации и администрации президента РФ приняли участие чиновники из Московской и Свердловской областей, Пермского края, Якутии, Крыма и Татарстана. Кстати, власти последнего ранее были среди основных критиков предложенной реформы.

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подготовленный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, был принят в первом чтении 25 января 2022 года. Однако процесс подготовки ко второму чтению затянулся, и к документу депутаты вернулись лишь в осеннюю сессию-2024. Одной из самых дискуссионных новелл проекта стало упразднение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. В первом варианте документа для этого был запланирован переходный период до 1 января 2028 года.

Открывая заседание рабочей группы, Павел Крашенинников сообщил, что к проекту поступило уже 940 поправок (позже он пояснил журналистам, что на принятие пойдет примерно половина из них), и самые главные — в статьи, связанные с полномочиями.

Ожидается, что в новой редакции закона о МСУ будет три вида полномочий: непередаваемые (исключительная компетенция муниципальных образований), передаваемые (которые субъект РФ сможет забрать себе) и полномочия, которые регион вправе отдать муниципалитету. Как пояснил господин Крашенинников, все виды полномочий важно записать в законе о МСУ по аналогии с принятым в конце 2021 года законом о публичной власти в регионах (в нем было закреплено около 170 полномочий).

На второе по важности место Павел Крашенинников поставил переход на одноуровневую систему МСУ, который еще до принятия новой редакции уже произошел в 20 субъектах, где были одобрены соответствующие региональные законы. «Но также мы знаем, что у нас есть субъекты, которые пока не очень хотят переходить. Мы понимаем все эти моменты и приняли решение сделать большой переходный срок — до 1 февраля 2035 года»,— отметил глава комитета. Он добавил, что решение о таком долгом периоде было принято «в том числе в связи с позицией Татарстана», с властями которого «дискуссия продолжается».

В свою очередь, заместитель начальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк заверил, что федеральные власти «готовы и дальше слышать все регионы», учитывая, что в некоторых из них есть «непонимание, какая система лучше — одноуровневая или двухуровневая». А долгий переходный период, по его словам, дает возможность вносить изменения в закон уже после его принятия, анализируя практику работы новой системы в тех регионах, которые на нее перешли.

Другой заместитель начальника того же управления Евгений Грачев сообщил, что еще 51 регион находится в той или иной стадии перехода на одноуровневую систему.

«За последние два года сократилось на 17% количество муниципалитетов, но в три раза выросло количество муниципальных округов. Доходы преобразованных муниципальных округов выросли на 27%, расходы снизились на 32%»,— привел чиновник статистику.

Павел Крашенинников — о том, что изменится и что останется неизменным в законопроекте о реформе местного самоуправления

Павел Крашенинников — о том, что изменится и что останется неизменным в законопроекте о реформе местного самоуправления

После этого, уже в закрытом режиме, выступили посланцы регионов. Как рассказал журналистам после заседания Павел Крашенинников, они делились мнениями об одноуровневой системе МСУ и обсуждали, какие полномочия стоит сделать передаваемыми. По его словам, в Татарстане считают, что система в республике выстроена и в ней «все устраивает», но такое мнение представители региона высказывали еще до того, как было принято решение о переходном периоде до 2035 года.

Как ожидается, профильный комитет начнет рассматривать поправки в начале декабря, заново изучив и те из них, которые были одобрены ко второму чтению еще в 2022 году. К примеру, одна из них, от депутатов ЛДПР, определяет МСУ как «форму осуществления народом своей власти» (в первоначальном варианте — «форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения»).

Ксения Веретенникова

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