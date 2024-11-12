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Коммерсантъ FM
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ЦБ опроверг слова депутата КПРФ о планах Набиуллиной по снижению ключевой ставки

Банк России отрицает, что председатель Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ спрогнозировала снижение ключевой ставки. Депутат Госдумы Мария Прусакова утверждала, что в завершение встречи госпожа Набиуллина заявила: ставка будет снижаться с марта 2025 года.

Член Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова во время заседания

Член Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Член Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий»,— говорится в сообщении регулятора.

Встреча депутатов фракции КПРФ с председателем Центробанка прошла в Госдуме 12 ноября в закрытом от СМИ режиме. Об итогах встречи в Telegram-канале отчиталась депутат Мария Прусакова. В посте она привела слова, которые Эльвира Набиуллина якобы сказала на встрече: «С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года». Госпожа Прусакова отметила, что у нее есть сомнения в поставленных прогнозах, учитывая, что «предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались».

25 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Обновленный прогноз регулятора допускал рост ставки до 23% уже на следующем заседании в декабре, а достижение цели по снижающейся инфляции сдвинулось с 2025-го на 2026 год. В 2023 году ключевую ставку поднимали пять раз: в июле с 7,50% до 8,50%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка разменяла третий десяток».

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