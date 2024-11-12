Депутат КПРФ утверждает, что Набиуллина пообещала в марте снизить ставку ЦБ

Депутат Госдумы Мария Прусакова рассказала об итогах встречи председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с фракцией КПРФ. По словам депутата, госпожа Набиуллина завершила встречу прогнозом о ключевой ставке — с марта 2025 года она будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года»,— привела депутат слова председателя ЦБ в Telegram-канале. Госпожа Прусакова отметила, что у нее есть сомнения в поставленных прогнозах, учитывая, что «предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались».

По словам Марии Прусаковой, основной посыл выступления Эльвиры Набиуллиной перед депутатами можно сформулировать следующим образом: «все думают, почему при росте ставки ЦБ рост инфляции не останавливается, и все считают, что в этом виноват ЦБ, увеличивающий ставку». «Но мы считаем, что если бы мы ее не повышали, было бы хуже»,— приводит госпожа Прусакова слова председателя.

«На негативную реакцию депутатов нашей фракции на эти высказывания Набиуллина заявила о том, что высокие кредиты никак не способствуют росту цен на товары. Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке ''Королевство кривых зеркал'', в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны»,— написала Мария Прусакова.

В 2023 году ключевую ставку поднимали пять раз: в июле с 7,50% до 8,50%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%. 25 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Обновленный прогноз регулятора допускал рост ставки до 23% уже на следующем заседании в декабре, а достижение цели по снижающейся инфляции сдвинулось с 2025-го на 2026 год.

7 ноября советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов назвал возможным шагом снижение ставки на один процентный пункт. Последний раз регулятор принимал решение снизить ключевую ставку в сентябре 2022 года — с 8% до 7,5%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ставка разменяла третий десяток».