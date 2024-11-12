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Коммерсантъ FM
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ФАС признала Сбербанк нарушителем закона из-за рекламы автокредита

Сбербанк (MOEX: SBER) не указал существенную информацию об условиях автокредита в своей рекламе, заявила Федеральная антимонопольная служба. Ведомство выдало кредитной организации предписание.

ФАС таким образом отреагировала на жалобу гражданина на наружную рекламу в Москве. В чем именно заключалось нарушение, не уточняется, но ФАС приводит рекламный слоган: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты».

«Часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги»,— говорится в сообщении ФАС.

В предписании от Сбербанка требуют прекратить нарушение закона «О рекламе». ФАС пообещала в противном случае штраф по п. 2.4 ст. 19.5 КоАП (невыполнение предписания по нарушению закона о рекламе, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юридических).

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