В Италии конфисковали более 2 тыс. поддельных произведений искусства

Итальянская полиция раскрыла сеть фальсификаторов произведений искусства. Фигурантами по делу проходят 38 человек. Изъято 2,1 тыс. подделок.

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Транснациональная операция началась еще в марте 2023 года. Подделки обнаружили в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии, говорится в сообщении полиции Пизы. При продаже 2,1 тыс. произведений подозреваемые могли получить больше €200 млн.

Фигуранты дела подделывали работы Клода Моне, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Энди Уорхола, Бэнкси и других. Они провели две выставки Бэнкси, на которых были выставлены как подлинники, так и подделки. Расследование началось после того, как в коллекции одного бизнесмена обнаружили около 200 подделок.