ФСБ задержала жителя Севастополя, планировавшего подрыв Балаклавской ТЭС

Сотрудники ФСБ задержали севастопольца, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) пытался совершить теракт в районе Балаклавской ТЭС. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что задержан 29-летний житель Севастополя. В сентябре 2023 года он установил контакты по заданию СБУ. Результатом его действий должно было стать нарушение работы железнодорожного транспорта за счет поджога специализированного оборудования.

Преступника задержали сотрудники ФСБ России на месте преступления.

Татьяна Ручкина