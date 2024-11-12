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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта возле Балаклавской ТЭС

Сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Севастополя по подозрению в подготовке теракта. Утверждается, что мужчина по заданию украинских спецслужб планировал устроить пожар рядом с Балаклавской теплоэлектростанцией (ТЭС).

По данным ФСБ, житель Севастополя в сентябре 2023 года сам связался с Службой безопасности Украины. Ему дали задание поджечь оборудование, чтобы нарушить работу железнодорожного транспорта. Он был задержан на месте совершения преступления.

Севастополец на камеру рассказал, что за преступление ему пообещали $1 тыс. На приобретение горючей жидкости ему перевели $100. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).

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