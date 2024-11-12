Мосгорсуд сократил срок осужденному за вымогательство помощнику главы Астрахани

Мосгорсуд смягчил приговор помощнику главы Астрахани Карену Григоряну, осужденному за вымогательство у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Срок лишения свободы в колонии строгого режима ему сократили с семи до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Григорян

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Карен Григорян

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Мосгорсуд вынес решение еще в сентябре. Из описательно-мотивировочной части приговора исключено указание на действие группой лиц по предварительному сговору. Из приговора также убрали ссылки на некоторые вещественные доказательства. Какие именно, неизвестно.

Адвокат осужденного Алексей Цаплин сообщил ТАСС, что право на условно-досрочное освобождение у Григоряна появится примерно через год. Защита не намерена подавать кассационную жалобу.

Хамовнический райсуд Москвы приговорил Карена Григоряна к семи годам лишения свободы в мае 2024 года. Как утверждалось, он был администратором Telegram-каналов «Политуправа» и «Компромат». Помощника главы Астрахани признали виновным в вымогательстве 4 млн 550 тыс. руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Карен Григорян не признал вину.

О приговоре — в материале «Ъ» «На "Политуправу" нашлась управа».