Правительство ожидает, что к 2050 году уровень газификации вырастет до 86,2%

Средний уровень газификации в российских регионах к 2050 году вырастет до 86,2% с 73,8% в 2023 году. Об этом говорится в доработанной «Энергостратегии-2050», которая, как пишет ТАСС, направлена в правительство.

Власти ожидают, что уровень газификации в 2030 году составит 82,9%, в 2036-м — 84%, в 2050-м — 86,2%. Расширение программы газификации является одной из первоочередных мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке. Программа предполагает экономически выгодную газификацию для индивидуального жилья, котельных и ТЭЦ, снабжающих многоквартирные дома, регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

Президент Владимир Путин в феврале поручил расширить программу социальной газификации, которая была запущена в 2021 году. Программа предусматривает прокладку газораспределительных сетей к границам земельных участков. В апреле правительство расширило социальную газификацию на СНТ.

О поручении президента по газификации ТЭС на Дальнем Востоке — в материале «Ъ» «Уголь на газ меняют по невыгодному курсу».