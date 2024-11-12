Финляндия может открыть границу с Россией не раньше конца февраля 2025 года

Граница Финляндии с Россией может быть открыта не ранее конца февраля следующего года, написало российское издание 47news. Такую возможность негласно обсудили в начале осени представители российской и финской погранслужб, оценивая последствия закрытия границы.

Из публикации следует, что представители Финской пограничной охраны пожаловались на снижение уровня сотрудничества, а российская сторона — на содержание пограничной просеки и работы по возведению заградительного барьера у погранперехода Иматра—Светогорск для пресечения незаконной миграции.

Как пишет издание, на встрече финские представители признали, что в связи с закрытием границы экономическая ситуация в приграничных районах ухудшилась, местные жители жалуются на убытки от потери туристов из Ленинградской области, а общение с родственниками, проживающими в России, практически прервалось.

О желании открыть границу представители Финляндии говорили на аналогичной встрече в мае. Сейчас, как и тогда, твердой уверенности у них нет, обратил внимание автор статьи.

5 ноября газета Ilta-Sanomat написала, что власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно. В январе 2024 года глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что страна пока не будет открывать пограничные пункты.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление.