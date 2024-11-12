Путин присвоил погибшему в ДНР генералу Клименко звание Героя России посмертно

Погибший под Донецком генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко удостоен звания Героя России посмертно. О подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сегодня в городе прошли похороны офицера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор ВС РФ Павел Клименко

Фото: @donbass_h_russia Генерал-майор ВС РФ Павел Клименко

Фото: @donbass_h_russia

По словам господина Развожаева, принявшего участие в церемонии прощания с Павлом Клименко, полученную генерал-майором Звезду Героя России его детям Никите и Наталье передал временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

6 ноября группа военных, среди которых был Павел Клименко, находилась в районе блокпоста в Красногоровке. Военнослужащих атаковали украинские FPV-дроны. Павел Клименко получил минно-взрывные травмы, повреждение черепа и бедра. Его госпитализировали, но спасти офицера не удалось.

Павел Клименко командовал 5-й Донецкой мотострелковой бригадой, которая была создана на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году бригада вошла в состав российской армии. Бригада носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.