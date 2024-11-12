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Коммерсантъ FM
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Факторы аномальной доходности

Доходы факторинговых компаний выросли за год почти в три раза

Доходы факторинговых компаний за девять месяцев текущего года фактически утроились по сравнению с прошлым годом, достигнув 265 млрд руб. При этом минимум на треть этот рост был обеспечен инфляцией и высокой ключевой ставкой. Аномальная ситуация на рынке снижает интерес сторонних игроков к отрасли. В условиях, когда большая часть портфеля приходится на банковские группы, новые участники будут появляться в узкоспециализированных сегментах.

По итогам девяти месяцев 2024 года доходы факторинговых компаний достигли 265 млрд руб., рекордного значения как минимум с 2018 года. Этот результат в 2,7 раза выше, чем по итогам аналогичного периода 2023 года (почти 97 млрд руб.), и в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (почти 110 млрд руб.), следует из материалов Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с которыми ознакомился “Ъ”. Доходы крупнейших участников рынка росли в два-три раза в годовом сравнении.

Таким образом, показатель рос куда большими темпами, чем объемы рынка в целом.

По данным АФК, по итогам девяти месяцев 2024 года портфель участников рынка достиг 2,73 трлн руб., на 53% превысив показатель прошлого года. Количество активных клиентов превысило 16,5 тыс. юрлиц, на 24% выше значения годовой давности (см. “Ъ” от 8 октября).

Аномальный рост доходов минимум на треть обусловлен инфляцией (к настоящему времени достигла 8,63%) и ключевой ставкой (21%), считает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Однако и вклад фундаментальных причин — роста спроса на факторинг, проникновения в новые отрасли, доступности для новых клиентов — обеспечил прирост на 30% по портфелю, подчеркивает он. При этом высокая оборачиваемость портфеля позволяет сегменту выигрывать «конкуренцию за пассивы внутри банковских групп», считает господин Шевченко. «Клиенты опасаются привлекать долгосрочные кредиты, при этом нехватка оборотных средств и потребность бизнеса в получении денег сохраняется»,— подтверждает гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко.

Однако оценивать текущий уровень ставок опрошенные участники рынка и эксперты не стали. «Многие компании перешли на плавающее ценообразование в привязке к ключевой ставке. Все больше из них оставляют фиксированными только два из трех элементов факторинговой комиссии — за обслуживание и за процессинг или документооборот»,— пояснил Дмитрий Шевченко. На этом фоне незначительно, но все же растет маржинальность факторинговых сделок: закладываются риски возможного будущего удорожания ресурсов и увеличивающиеся риски дефолтов, добавляет начальник управления факторинга СДМ-банка Юлия Жукова. По оценкам сооснователя финтех-платформы ROWI Виктора Вернова, в корпоративном сегменте маржа находится на уровне 3–4%, в сегменте работы с МСБ она может быть на 5–6 п. п. выше.

Несмотря на быстрые темпы роста рынка и сохранение приемлемого уровня маржинальности, активного интереса новых игроков к сегменту факторинга не наблюдается.

Последним крупным оператором, занявшим заметную долю рынка, стал «РСХБ Факторинг» в 2019 году. «Слишком конкурентный, слишком высокая цена входа, так как подавляющую часть рынка занимают банковские факторинговые компании, имеющие большие возможности по финансированию»,— поясняет отсутствие интереса у новых игроков Юлия Жукова. Сейчас на рынок если и приходят новые участники (см. “Ъ” от 29 августа), то они либо ориентированы на специфические сегменты, либо работают с микро-, малым и средним бизнесом, где «конкуренция не так высока, рентабельность клиентов выше, а успешность измеряется не размером портфеля, а соотношением дефолтов и маржинальности», поясняет господин Шевченко.

Как факторинг выбился из общего падения

Не стоит ожидать и консолидации или укрупнения отрасли, полагают эксперты. «С начала года возросла активность на рынке M&A факторинговых компаний»,— отмечает заместитель гендиректора агентства АК&М Людмила Еремина. Однако, по ее словам, все это объяснялось «распродажами таких активов, ранее принадлежавших нерезидентам».

Полина Трифонова

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