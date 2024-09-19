Четверть парников уже с ценой

Усилия по созданию внутренних углеродных рынков, как и международных рынков углеродных кредитов, продолжаются, несмотря на то что на СОР28 переговоры о создании международного рынка под эгидой ООН не увенчались успехом. Девальвация доверия к добровольному рынку углеродных кредитов и вопросы к их роли в поддержке корпоративных климатических целей затормозили развитие этого рынка. Спасти ситуацию могут инициативы по возврату на рынок качественных проектов.

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Если десятилетие назад политика ценообразования на углерод охватывала лишь 7% глобальных выбросов парниковых газов, то сегодня — уже 24%, фиксирует в свежем ежегодном докладе «Состояние и тренды ценообразования на углерод» Всемирный банк (ВБ). Хотя эта доля за последний год не изменилась, уровень покрываемых выбросов вырос более чем на 400 млн метрических тонн эквивалента диоксида углерода (MtCO2e) — до 13 гигатонн MtCO2e в апреле 2024 года.

Речь идет о прямом установлении цены тонны эмитированных парниковых газов при помощи углеродных налогов, систем торговли сокращенными выбросами и углеродных кредитов. Около 70% юрисдикций, где существует цена на углерод, пользуются более чем одним инструментом углеродного ценообразования. Доходы от 75 таких действующих сейчас в мире схем и инструментов (39 налоговых и 36 систем торговли) в 2023 году достигли $104 млрд (70% этих поступлений приходится на ЕС, но и там на национальных уровнях невелики — 4% поступлений бюджета ФРГ), из которых более половины потрачено на природоохранные и климатические программы. «Ценообразование на углерод может быть одним из самых мощных, доступных политикам инструментов стимулирования сокращения выбросов в рамках комплексного подхода»,— говорят авторы доклада.

Где уже торгуют выбросами

Аналитики банка замечают, что распространение механизмов углеродного ценообразования в 2023 году «было ограниченным», однако оно стало появляться в странах со средним уровнем дохода во многом благодаря введению корректирующих трансграничных углеродных налогов (CBAM) и отчетности импортеров о выбросах в ЕС.

Крупные страны со средним уровнем дохода, включая Бразилию, Индию, Чили, Колумбию и Турцию, разворачивают национальные системы торговли сокращенными выбросами для энергетики и углеродоемкой промышленности. В Китае регулирование распространяется и на цементную и алюминиевую отрасли. Вопрос об установлении цен на углерод на мировом уровне все чаще обсуждается в новых секторах — авиации, судоходстве и управлении отходам. Кроме того, Индонезия, Марокко, Украина, Уругвай и страны Западных Балкан рассматривают введение прямых цен на углерод для снижения затрат на соответствие CBAM и получения доходов, которые в противном случае были бы выплачены ЕС.

Как влияет введение трансграничных налогов

Влияние трансграничных налогов на парники будет усиливаться, ждут эксперты. Австралия, Канада и Япония рассматривают возможность введения таких налогов на углерод. Великобритания объявила, что введет CBAM с масштабом, в целом сопоставимым с ЕС, в 2027 году. Это, в частности, стимулирует отраслевое расширение углеродных рынков. «Пограничные корректировочные налоги на выбросы углерода находят все большую поддержку, хотя в странах, не имеющих цен на выбросы углерода (речь в том числе о России.— «Ъ»), этот импульс, скорее всего, сойдет на нет»,— прогнозируют, в свою очередь, авторы выпущенного в феврале отчета Global Carbon Market Outlook 2024 из BloombergNEF (ВNEF).

На субнациональных уровнях также запускаются системы торговли выбросами — в Мексике к концу 2024 года таких будет восемь против пяти на апрель 2024 года, первая региональная система торговли появилась в Малайзии, происходит консолидация таких региональных рынков в Канаде, в США часть штатов отказалась от введения цены на углерод (Северная Каролина, Виргиния, Пенсильвания), другие, напротив, запускают углеродные рынки — Колорадо, Мэриленд, Орегон, а стартовавшие первыми в США такие системы Вашингтона и Калифорнии объединяются.

Что происходит с ценами на углерод

Несмотря на рекордные доходы и рост, глобальный охват и уровень цен на углерод остаются слишком низкими для достижения целей Парижского климатического соглашения. «Для устранения разрыва между обязательствами стран в области климата и их политикой потребуется гораздо больше политической воли»,— отмечают во Всемирном банке, заключая, что в обозримом будущем вряд ли 30% мировых парниковых выбросов будет иметь цену. Объявленное крупнейшими экономиками ЕС, Канадой и Южной Кореей на COP26 Всемирное соревнование в установлении цены на углерод (Global Carbon Pricing Challenge), цель которого покрыть 60% глобальных парниковых выбросов к 2030 году, много ожидаемых последователей пока не собрало, хотя партнером инициативы стал Казахстан.

Между тем сегодня менее 1% глобальных парниковых выбросов покрывается прямой углеродной ценой в диапазоне или выше диапазона, позволяющего ограничить рост температуры до уровня значительно ниже 2C (см. график №1). Для недостижимого климатического сценария, соответствующего ограничению роста средней глобальной температуры к 2050 году не более чем на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, цена на углерод должна достичь $226–385 за тонну эквивалента диоксида углерода (тCO2e), а для маловероятного сценария с ограничением такого роста ниже 2C цена должна составить 63–127 $/тCO2e, оценивают в ВБ. В 2017 году Комиссия высокого уровня по ценам на углерод (в нее входит и ВБ) пришла к выводу, что цены на углерод должны составлять 40–80 $/тCO2e в 2020 году и достичь 50–100 $/тCO2e к 2030 году, чтобы ограничить повышение температуры до уровня значительно ниже 2C.

BNEF ожидает, что в 2024 году цены на некоторых углеродных рынках сблизятся, поскольку новые программы бьют ценовые рекорды на фоне медленного роста или охлаждения цен более зрелых систем. Но даже зрелые рынки ведут себя по-разному. Ужесточение регулирования в США толкает цены вверх. По прогнозу BNEF, средняя цена на углерод в Калифорнии составит около 42 $/тCO2e в 2024 году и 46 $/тCO2e в 2025 году и может достичь 93 $/тCO2e к концу десятилетия против 34 $/тCO2e в 2023 году. Между тем цены на углерод в ЕС, по прогнозам, составят в среднем 71 €/тCO2e (76 $/тCO2e) в этом году на фоне снижения деловой активности по сравнению с 85 €/тCO2e в 2023 году, а в 2030 году цены в ЕС достигнут 149 €/тCO2e.

«Углеродные рынки предлагают инвесторам доступ к инструменту, который отслеживает разнообразные низкоуглеродные технологии. Они также могут привлечь инвесторов, желающих защитить свои доходы от высоких процентных ставок и инфляции»,— говорят аналитики BNEF.

Между тем цены на тонну углерода на регулируемых рынках, как и на добровольных рынках, в большинстве случаев сильно искажены. Для снижения затрат компаний на выполнение климатических обязательств регуляторы зачастую прибегают к эмиссии разрешений на выбросы (углеродные кредиты — тонна сокращенных выбросов). Низкое же качество офсетов (углеродная единица — тонна предотвращенных или удаленных выбросов, созданная лесными и ВИЭ-проектам в Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, Африки), которые допущены на 40% регулируемых рынков, но чаще вращаются на добровольных рынках Европы и Северной Америки, сделало такие «углеродные единицы» за последние три года на добровольном рынке «мусорными», а на регулируемых ООН рынках в разы снизило цены в большинстве сегментов (см. график №2). В конце первой декады августа 2024 года, по данным агентства Carbon Credits, стоимость офсета на добровольном рынке для авиационной промышленности составляла 0,13 $/тCO2e (минус 78% год к году), офсета, основанного на природоохранных решениях,— 0,45 $/тCO2e (минус 50,6%), а офсета, основанного на технологиях,— 0,62 $/тCO2e (плюс 5,1%).

Как функционирует рынок офсетов

Большинство из 40% регулируемых систем ценообразования на углерод (7 углеродных налогов и 23 системы углеродной торговли) допускают использование офсетов с ограничениями. Например, почти все юрисдикции разрешают использовать только углеродные кредиты, произведенные внутри страны, отмечают аналитики ВБ. Впрочем, они тут же приводят опыт Сингапура, который в январе 2024 года разрешил предприятиям, обязанным платить углеродный налог, использовать международные углеродные квоты, отвечающие определенным критериям экологической чистоты, для компенсации до 5% их налогооблагаемых выбросов. Правительства, особенно в странах со средним уровнем дохода (среди них Казахстан), все чаще включают системы кредитования в свою политику, чтобы поддержать как регулируемые, так и добровольные рынки, фиксируют в банке. В BNEF замечают, что регуляторы вынуждены ужесточать регулирование, подключать к нему новые сектора и возможность покупки компенсационных углеродных единиц в силу необходимости соответствовать национальным климатическим целям.

«Более дорогие и качественные проекты могут быть направлены на регулируемый рынок, который, как правило, имеет строгие критерии для приемлемых компенсаций, что снижает репутационные риски от их использования — проблему, которая до сих пор беспокоила добровольный углеродный рынок»,— убеждены в агентстве.

Как подтверждается качество климатических проектов Появление таких инициатив, как Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), призвано сделать бенчмарк и сертификацию для качественных офсетов. В организации уже завершили разработку своих основных углеродных принципов (Core Carbon Principles, CCP) и приступил к оценке программ, охватывающих 850 млн кредитов. В апреле 2024 года ICVCM была объявлена первая партия программ, отвечающих требованиям CCP: ACR, Climate Action Reserve и Gold Standard. На ССР уже ориентируются некоторые правительства и регуляторы, которые допускают офсеты на регулируемые рынке, среди них Великобритания, Сингапур и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Действуют также инициативы, появившиеся как ответ на искажение корпорациями данных о своих климатических достижениях и целях. Среди них Инициатива по научно обоснованным целям (SBTi) и Инициатива по добровольным углеродным рынкам (VCMI). SBTi предоставляет стандартизацию для компаний, разрабатывающих научно обоснованные планы декарбонизации в соответствии с Парижским соглашением, а VCMI помогает компаниям делать заявления при покупке углеродных кредитов для компенсации выбросов, остающихся после прямых мер по декарбонизации, соответствующими реальности. SBTi, в свою очередь, выпустила руководство по разработке и реализации стратегий снижения воздействия на окружающую среду за пределами цепочки создания стоимости (что может включать покупку углеродных квот) для поддержки других экономических и социальных субъектов в целях сокращения и устранения выбросов ПГ. В настоящее время SBTi также изучает роль, которую экологические сертификаты (включая углеродные квоты) могут играть в сокращении выбросов в третьем охвате (то есть в цепочке создания стоимости, но вне прямого контроля отчитывающейся организации). VCMI выпустила черновой вариант «Заявления о гибкости в отношении охвата 3», которое позволит использовать углеродные квоты для покрытия до 50% объема выбросов третьего охвата до 2030 года после реализации всех прямых мер декарбонизации. Между тем результаты масштабного исследования SBTi, опубликованного в конце июля 2024 года, не обнаруживают искомого качества за текущими углеродными компенсациями. «Подавляющее большинство представленных доказательств (84%) утверждают, что рассматривать углеродные квоты как взаимозаменяемые с другими источниками, поглотителями или сокращениями выбросов нецелесообразно, нелогично или вредно для глобальных целей по предотвращению изменения климата, а остальные материалы не имеют четкого мнения. Около половины представленных доказательств прямо поддерживают использование требований о внесении вклада вместо требований о компенсации/балансе»,— заключили в SBTi, проанализировав 111 уникальных работ по углеродным кредитам, от научных исследований до белых книг. Отчет является частью более широкого пакета исследований, который будет использован для обновления корпоративного стандарта Net-Zero, разработанного группой SBTi для декарбонизации корпораций.

«Несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность качеством кредитов и добросовестностью требований к ним, был достигнут значительный прогресс в реализации инициатив, направленных на укрепление уверенности и доверия. Однако, чтобы ощутить эффект от этих инициатив, потребуется время»,— заключают в ВБ. Цена на углеродные офсеты по-прежнему зависит от того, удастся ли согласовать стандарты. Если рынок продолжит функционировать без строгих стандартов, а проблемы гринвошинга и недобросовестности заставят компании отказаться от квот, то к 2030 году цена на квоты может составить всего 13 $/тCO2e — ненамного больше, чем сейчас (февраль 2024 года).

Если же будет разработано надежное, универсальное определение «высокого качества», то к концу десятилетия цены на кредиты составят 20 $/тCO2е за тонну. «Цены могут подскочить до $146 за тонну к 2030 году, если рынок будет ограничен только поглощением углерода, например, технологией прямого улавливания CO2»,— прогнозируют в BNEF.

Напомним, надежды на прогресс в международной торговле углеродными компенсациями (как это предусмотрено в статье 6 Парижского соглашения) испарились на климатическом саммите COP28 в Дубае в конце 2023 года, поскольку страны отклонили тексты в финальной части переговоров.

Обсуждаемые механизмы позволят сторонам достичь своих климатических целей, используя торговлю офсетами через двусторонние соглашения (статья 6.2) или новый глобальный рынок (статья 6.4). В частности, правительства и другие заинтересованные стороны стремились достичь в Дубае достаточного прогресса, чтобы полностью реализовать статью 6.4 и разрешить выпуск углеродных квот под эгидой ООН. Ожидается, что на COP29 в Баку, Азербайджан, обсуждение начнется с чистого листа. «Вероятно, теперь будут приняты более строгие стандарты, касающиеся статьи 6.4. Таким образом, хотя задержка и разочаровывает, на самом деле она может быть скрытым благословением»,— заключают в BNEF.

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Георгий Катаев