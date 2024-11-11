В Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий зачислять стаж службы в добровольческих формированиях в счет военной службы по призыву.

Документ предлагает внести изменения в ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В ней указываются категории граждан, которые не подлежат срочной военной службе. Сейчас для граждан, не прошедших службу по призыву, но участвовавших в добровольческих формированиях, не предусмотрено освобождение от призыва.

Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, а также депутаты Михаил Шеремет и Александр Бородай.

В пояснительной записке отмечается, что добровольцы в ходе службы получают военный опыт и боевые навыки, которые позволяют «быстрее адаптироваться к службе в регулярных войсках». Такие граждане проявляют «высокую степень патриотизма и готовность защищать наше Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов»,— говорится в записке.

На участников добровольческих формирований в России распространяется ряд льгот, положенных военнослужащим. В частности, они имеют возможность получить статус ветерана боевых действий. 14 октября Минобороны предложило наделять статусом ветеранов добровольцев, защищавших границу России от нападений ВСУ. 18 октября ведомство подготовило проект постановления, по которому добровольцы получают статус ветерана с момента их участия в спецоперации.

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