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Москва потеряла своего поэта

В возрасте 94 лет умер ученый-биолог Дмитрий Сахаров, больше известный как бард Дмитрий Сухарев. Он начал писать стихи и песни в конце 1940-х, когда учился на биологическом факультете Московского госуниверситета. Самым известным его произведением стала песня «Александра», прозвучавшая в фильме «Москва слезам не верит» (1979).

Дмитрий Сухарев в 1994 году

Дмитрий Сухарев в 1994 году

Фото: Михаил Пазий / PhotoXPress.ru

Дмитрий Сухарев в 1994 году

Фото: Михаил Пазий / PhotoXPress.ru

Хит про «город наш с тобою», как это часто бывает, с годами заслонил остальное творчество Сухарева — и совершенно незаслуженно. Слишком юный, чтобы участвовать в Великой Отечественной войне, поэт написал одно из самых пронзительных стихотворений о тех годах — от лица детей, видевших, как их отцы и братья уходят воевать: «Это только мы видали с вами / Как они шагали / От военкомата / С бритыми навечно головами». Положенное на музыку бардом Виктором Берковским, стихотворение «Вспомните, ребята» стало действительно народной песней. Как и прилипчивая «Брич-Мулла» (1980), гениально исполненная Сергеем и Татьяной Никитиными.

Пока бард Сухарев писал стихи и песни, ученый Сахаров успешно занимался наукой. В 1973 году он получил докторскую степень, в 1977-м ему вручили премию имени Л. А. Орбели за монографию «Генеалогия нейронов». А, например, книга «Пострефлекторная нейробиология поведения», написанная в соавторстве с доктором наук Варварой Дьяконовой, была издана совсем недавно — в 2019 году.

Дмитрий Сахаров умер в Ташкенте. Его близкие пока не сообщили дату похорон.

Александр Черных

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