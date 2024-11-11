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Коммерсантъ FM
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Белгородские школы второй день проверяют из-за сообщений о терактах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что школы регионов получают угрозы о готовящихся терактах в течение двух дней.

Фото: @vvgladkov

Фото: @vvgladkov

По его словам, информация о готовящихся терактах поступает из иностранных государств. «Идет агрессивная информационная атака на детей, на родителей»,— сказал господин Гладков. Он отметил, что правоохранительные органы в курсе ситуации и принимают меры. Губернатор призвал жителей доверять официальной информации.

С начала специальной военной операции регионы России сталкиваются с распространением недостоверной информации. Например, минувшей весной в Белгородской области фейком назвали сведения об усилении полицейских комплектами химзащиты.

Местным жителям периодически поступают звонки от неизвестных с призывом эвакуироваться, а учреждениям — звонки и сообщения о ложном минировании. В соседней с Белгородской Воронежской области этим летом распространялась фейковая информация о недостатке мест в больницах из-за госпитализации большого количества раненых.

Сергей Толмачев, Воронеж

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