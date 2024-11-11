В деле о незаконной миграции с участием ректора вуза появились новые фигуранты

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела об организации незаконной миграции были задержаны девять подозреваемых, включая ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Борзов

Фото: @szu_official Александр Борзов

Фото: @szu_official

«Мои коллеги… пресекли многопрофильный канал легализации иностранных граждан. В числе подозреваемых ректор частного высшего учебного заведения»,— сообщила госпожа Волк. По ее словам, рейд прошел при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков были изъяты телефоны, компьютеры, 760 тыс. руб., списки студентов, документы и другие вещдоки.

«Сообщники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Стоимость этих услуг варьировалась в диапазоне от 10 до 130 тысяч рублей»,— отмечает пресс-секретарь.

Следователем ГСУ ГУ МВД по региону возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции организованной группой (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Трое заключены под стражу, остальным избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Правоохранители полагают, что Александр Борзов вместе с сообщниками оформлял приглашение иностранцев в институт и готовил документы на продление этого разрешения. А в действительности, сказано в материалах дела, студенты в вузе якобы не учились.

Бумаги подавались в отдел по вопросам миграции Центрального района. Среди приглашенных были египтяне, сирийцы и туркмены. В числе организаторов — два человека из арабских стран. 7 ноября Куйбышевский райсуд отправил ректора в СИЗО на два месяца.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург