Предприниматели ошиблись при разминировании

Как стало известно “Ъ”, в Московском гарнизонном военном суде стартовал процесс по делу трех предпринимателей, в том числе гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» (НИАЗ) Натальи Баркановой, а также экс-сотрудника Росгвардии Вадима Гречишникова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По данным обвинения, оглашенного в суде, фигуранты при поставке Росгвардии передвижных комплексов для разминирования взрывоопасных предметов «Аракс» путем завышения цены похитили более 283 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Барканова

Фото: страница Натальи Баркановой соцсети Наталья Барканова

Фото: страница Натальи Баркановой соцсети

Вначале суд установил личности подсудимых. Ими оказались гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков, руководитель НИАЗа Наталья Барканова и экс-сотрудник департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадим Гречишников.

Все четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения).

В 2018 году Росгвардией был проведен тендер на поставку комплексов «Аракс», в котором победили «Комплексные системы». Именно эта структура при содействии компании госпожи Баркановой должна была поставить Росгвардии комплексы разминирования и несколько автофургонов Peugeot с «дооборудованием». Однако Вадим Гречишников, который в соответствии со своими должностными обязанностями должен был блюсти ведомственные интересы, допустил необоснованное завышение цены контрактов, говорится в обвинительном заключении, что и привело к причинению Росгвардии значительного имущественного вреда.

Ущерб следствие и Росгвардия, признанная потерпевшей стороной, оценили в 283,5 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, данная коррупционная схема была раскрыта сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и ФСБ России весной 2023 года. Тогда же были задержаны и фигуранты уголовного дела, которое было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР. Вначале задержанные по ходатайству следствия были отправлены судом в СИЗО. Однако в марте 2024 года Вадима Гречишникова и Наталью Барканову освободили под подписки о невыезде, а Александра Белякова перевели на домашний арест.

После выступления прокурора председательствующий Виталий Шведов поинтересовался у подсудимых, понятно ли им обвинение и признают ли они вину.

— Обвинение мне понятно, вину не признаю,— ответил находившийся под стражей Олег Чекрышев.

— Полностью или частично? — переспросил судья.

— Полностью,— уточнил заключенный.

Александр Беляков заявил, что «обвинение понятно», однако вину признал лишь частично. Отвечая на уточняющий вопрос председательствующего, он добавил, что признает нарушения, допущенные лишь по одному из семи вмененных ему эпизодов по закупке Росгвардией комплексов «Аракс». В отличие от него, Наталья Барканова ответила, что виновата во всех эпизодах. Отметим, что после задержания она написала явку с повинной, дав признательные показания.

В отличие от гендиректора НИАЗа Баркановой, экс-сотрудник Росгвардии Вадим Гречишников не признал вину в полном объеме.

Его адвокат Наталья Моросникова пояснила, что инкриминируемое ее подзащитному преступление не доказано, да и совершить его он никак не мог, поскольку не организовывал и не проводил соответствующих конкурсов.

«Он не являлся и бенефициаром какой-либо из фирм, выполнявших заказ Росгвардии,— добавила госпожа Моросникова.— Он не имел отношения к счетам этих фирм. Но главное, нет в материалах дела никаких данных о том, что Вадим Гречишников получал от предполагаемых сообщников какие-либо деньги».

Все свои действия, отметила защитник, ее клиент совершал «под контролем вышестоящего руководства». К тому же материалы дела не содержат, по мнению защиты, данных и о том, что господин Гречишников вообще знал о завышении цены на изделия. Следовательно, он мог быть сам обманут.

Кроме того, защита заявила ходатайство о возвращении материалов дела в утверждавшую обвинение прокуратуру. Речь в ходатайстве как раз шла о недоказанности шести из семи эпизодов в отношении одного из фигурантов. Гособвинению, чтобы сформировать позицию, потребовалось время. В связи с этим слушания были отложены.

Алексей Соковнин