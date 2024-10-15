За долю немалую

Дольщики сочинских комплексов «Горизонт» и «Туапсинский» заявили в Следственный комитет РФ о возможном мошенничестве со стороны застройщиков «Альбатрос» и «БГ-Инвест», которые обратились в суд за расторжением договоров долевого участия (ДДУ) с бизнесменом Анзором Пруидзе. Застройщики ссылаются на то, что господин Пруидзе задолжал им более 1,6 млрд руб. за приобретенные права на недвижимость, которые он впоследствии продал дольщикам. Покупатели жилья при этом обратили внимание на то, что учредителем фирм – инициаторов расторжения ДДУ – является сам Анзор Пруидзе. Если суды удовлетворят иски застройщиков, дольщики могут утратить права на недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АК «Горизонт»

Фото: dzen.ru АК «Горизонт»

Фото: dzen.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», Следственный комитет РФ проводит проверку по заявлению инициативной группы дольщиков сочинского апартаментного комплекса (АК) «Горизонт», которые сообщили в правоохранительные органы о мошенничестве. Дольщикам стало известно, что 25 сентября Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил заявление компании-застройщика «Альбатрос» о расторжении 1,031 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с Анзором Пруидзе. Причиной стало то, что господин Пруидзе не внес в кассу застройщика стоимость недвижимости в объеме 1,098 млрд руб. При этом учредителем ООО «Альбатрос» до настоящего времени является сам Анзор Пруидзе.

Представитель дольщиков Даниил Синицын, партнер юридической фирмы «ПоверенныйЪ», пояснил «Ъ-Юг», что в период с 2013 по 2018 год при возведении жилых объектов в Сочи бизнесмен использовал одну и ту же схему: в начале строительства он заключал договоры-«долевки» с собственными фирмами, а затем уступал покупателям права по ДДУ.

«При расторжении исходного договора с Анзором Пруидзе остальная цепочка сделок повисает в воздухе», – говорит собеседник «Ъ-Юг».

Инициативная группа дольщиков АК «Горизонт» обжаловала решение Первомайского райсуда Краснодара по иску ООО «Альбатрос» в апелляционной инстанции, указав на то, что истец ввел суд в заблуждение, скрыв последующую продажу помещений. По мнению покупателей жилья, руководство компании «Альбатрос» подконтрольно господину Пруидзе и действует в его интересах, пытаясь лишить дольщиков прав на недвижимость.

Похожая ситуация сложилась на другом объекте предпринимателя – дольщики комплекса «Туапсинский» добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве по факту расторжения ДДУ с господином Пруидзе по инициативе ООО «БГ-Инвест» (учредитель – сам Анзор Пруидзе). На этом объекте под угрозой аннулирования оказались 303 договора с гражданами, а задолженность Анзора Пруидзе перед собственной фирмой «БГ-Инвест» составила 535 млн руб. Решение о расторжении ДДУ 25 сентября принял Первомайский райсуд Краснодара. В ходе судебных споров с фирмами «Альбатрос» и «БГ-Инвест» Анзор Пруидзе признал исковые требования и не возражал против расторжения договоров.

Оперативно получить комментарии руководства обеих компаний не удалось – указанные в справочниках телефоны не действуют.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в мае текущего года Анзор Пруидзе был приговорен к 5 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за мошенничество: бизнесмен незаконно распорядился помещением в АК «Горизонт» стоимостью 11,7 млн руб.

По словам Анны Барабаш, генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions, граждане, вступившие в договорные отношения с Анзором Пруидзе, должны иметь документы, подтверждающие передачу им прав по договору долевого участия, а также документы, подтверждающие исполнение ими своих обязательств, то есть перечисление денежных средств.

«В случае, если такие документы есть, то, безусловно, необходимо либо добиваться отмены решений, по которым договоры с застройщиком расторгаются, либо добиваться возмещения с того лица, которое уступило права по договору», – говорит госпожа Барабаш.

Анзор Пруидзе в 2020 году был признан банкротом, установленная задолженность составляет 94 млн руб., в настоящее время продолжается реструктуризация долгов. Участники рынка оценивают перспективы возможного взыскания оптимистично, утверждая, что у предпринимателя есть имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Анна Перова, Краснодар