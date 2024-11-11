Пост сдал, пост принял

Возглавлявший администрацию главы Башкирии с марта 2022 года Максим Забелин ушел в отставку. С сегодняшнего дня он, выпускник Военно-медицинской академии, возглавит минздрав Московской области. Провожая господина Забелина, глава республики Радий Хабиров вручил ему орден Салавата Юлаева. Максим Забелин в свою очередь заявил, что был рад «быть частью этой дружной команды». Исполняющим обязанности руководителя администрации главы назначен первый заместитель Азат Бадранов. Политологи полагают, что господин Забелин, будучи профессиональным медиком, решил вернуться в привычную стезю, а господин Бадранов, получивший опыт работы, может полноценно возглавить администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Забелин решил вернуться в медицинскую отрасль

Фото: Артур Салимов Максим Забелин решил вернуться в медицинскую отрасль

Фото: Артур Салимов

Максим Забелин покинул должность руководителя администрации главы Башкирии. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров. Со вторника, 12 ноября, он возглавит минздрав Московской области. Исполнять обязанности руководителя администрации главы Башкирии будет первый заместитель по внутренней политике Азат Бадранов.

Перед тем как наградить Максима Забелина орденом Салавата Юлаева, господин Хабиров поблагодарил его «за такую честную, ответственную, эффективную работу». «Теперь между республикой и Московской областью появится новая ниточка дружбы»,— отметил глава региона.

Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров, обращаясь к господину Забелину, отметил, что «управленец такого уровня, как вы, востребован везде».

Уроженец Курской области Максим Забелин после окончания Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге работал в медучреждениях на различных должностях. Непосредственно перед переездом в Башкирию в 2018 году господин Забелин занимал должность заместителя генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии. С 2018 года по март 2022 год возглавлял минздрав Башкирии, а затем был назначен руководителем администрации главы республики.

«Сегодня для меня особенный день — я завершаю свою работу на посту руководителя администрации главы республики и перехожу на новую должность, с новыми сложными и интересными задачами,— написал Максим Забелин в своем Telegram-канале.— Шесть лет, проведенные в Башкортостане, стали важной и насыщенной частью моей жизни. За это время я не только обзавелся новыми друзьями, но и приобрел бесценный опыт».

Поблагодарив Радия Хабирова и Андрея Назарова, господин Забелин заявил, что гордится выпавшей ему возможностью «быть частью этой дружной команды».

Максим Забелин сообщил «Ъ-Уфа», что решение о смене деятельности было принято обоюдно с главой республики. «Передо мной стоят новые цели, новые задачи, в рамках указа президента России „О национальных целях развития Российской Федерации…“,— отметил господин Забелин.— Очень горд, что у меня была возможность шесть лет работать в Башкирии, но жизнь не стоит на месте».

«Должность руководителя администрации главы республики традиционно непубличная и ориентирована на выстраивание коммуникаций с элитами, бизнесом и федеральным центром. Оттого и два последних назначенца — „варяги“, вхожие во многие московские кабинеты, лоббировавшие крупные федеральные проекты,— отмечает политолог Арсен Шаяхметов.— Вместе с тем, сами политики рассматривают подобные должности как трамплин для карьерной траектории, потому, отработав несколько лет, отправляются на управленческие позиции в Москву. К тому же, хоть Забелин и был в команде Радия Хабирова исполнительным и неконфликтным человеком (что и требует должность), все же регулирование внутренней политики для него было новым направлением, в которое приходилось вникать».

Для Азата Бадранова, работавшего во внутриполитическом блоке, полагает господин Шаяхметов, «данное направление уже практически родное». «Его не раз направляли разрешать сложные конфликты в Зауралье, он пользуется доверием главы республики, да и опыт участия в СВО нынче тоже рассматривается как важный компонент для руководителя внутренней политики. Логично, если он будет рассматриваться как основной претендент на эту должность и в дальнейшем»,— полагает эксперт.

«Уход Максима Забелина, полагаю, вызван субъективными, а не объективными факторами, так как нет объективных оснований для того, чтобы он покидал свою должность,— отметил политолог Николай Евдокимов.— Он был приглашен в команду Радием Хабировым, когда тот вернулся республику в 2018 году. То есть это человек его команды, который к республике ранее отношения не имел, поэтому, наверное, закономерно, что он может связывать свою дальнейшую карьеру с другим регионом». Господин Евдокимов полагает, что кресло министра здравоохранения Максиму Забелину «по каким-то личным субъективным причинам показалось более комфортным».

«Что касается Азата Бадранова, то назначение человека, который занимается решением внутриполитических вопросов, вполне логично,— считает политолог.— Другое дело, сохранит ли он статус исполняющего обязанности, или на его место будет найден другой специалист, пока сложно сказать, но я думаю, что у него хорошие шансы остаться руководителем администрации главы».

Булат Баширов