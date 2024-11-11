Россия заняла первое место в медальном зачете на юниорском чемпионате мира

Чемпионат мира по шахматам среди юношей и юниоров, прошедший в бразильском Флорианополисе, оказался очень успешным для российских спортсменов. Россию на первенстве представляли 17 участников в трех возрастных категориях, которые в общей сложности завоевали семь наград, обеспечив сборной первое место в медальном зачете. Три из этих наград были золотыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пугачев / сайт Федерации шахмат России Фото: Артем Пугачев / сайт Федерации шахмат России

Чемпионкой мира до 14 лет стала Диана Хафизова, в активе которой 9 очков из 11. У девушек до 18 лет первое место досталось Ольге Кармановой. У россиянки девять очков, как и у Амины Каирбековой из Казахстана, однако конкурентка отстала от победительницы по дополнительным показателям. Наконец, в мужском первенстве в категории до 18 лет, как и год назад, золото взял Алексей Гребнев, главная звезда российской сборной, набравший девять баллов.

Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев заявил, что «три золота и победа в общем медальном зачете первенства мира — это настоящий прорыв для системы подготовки юных шахматистов в нашей стране». «При этом важен не столько сам результат, сколько то, что ребята продемонстрировали очень качественную и зрелую игру. Поздравляем юношей и девушек с прекрасным выступлением и благодарим их тренеров за большую проделанную работу. Поклонников шахмат по всему миру призываю запомнить имена наших чемпионов. Уверен, впереди у них еще много больших побед!» — добавил Гурьев.

Арнольд Кабанов