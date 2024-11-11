В ЕС сообщили об отсутствии решений по отправке миротворцев на Украину

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что власти Евросоюза не принимали никаких решений об отправке европейских миротворцев на Украину. Он добавил, что в Европе продолжается подготовка украинских военных.

«Что касается отправки военных из стран ЕС на Украину, никаких согласованных решений стран Евросоюза по этому поводу нет»,— сказал Петер Стано на брифинге (запись опубликована на сайте Еврокомиссии).

Господин Стано добавил, что на неформальном саммите ЕС 8 ноября лидеры Евросоюза обсуждали в том числе победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и то, как это может повлиять на уровень американской поддержке Украины. Он заверил, что ЕС не меняет своей позиции и продолжает оказывать помощь Киеву.

9 ноября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже подготовил 60 тыс. украинских военных. По его словам, к концу зимы это число увеличится до 75 тыс.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».