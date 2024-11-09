Евросоюз подготовит 75 тысяч украинских военных к концу зимы 2025 года

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз подготовит 75 тыс. военных ВСУ к концу зимы в рамках миссии по военной помощи Украине (EUMAM). При этом он отметил, что страны ЕС еще не пришли к согласию в вопросе переноса миссии на территорию Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Что касается того, чтобы действовать на территории Украины, то у нас еще нет консенсуса, чтоб удовлетворить этот запрос»,— сказал господин Боррель во время пресс-конференции в Киеве, ее транслировала пресс-служба Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

В задачи EUMAM входит индивидуальная, коллективная и специальная подготовка украинских военных. Глава евродипломатии заявил, что подготовку в рамках программы прошли уже 70 тыс. военных ВСУ.

14 октября Совет Евросоюза решил продлить мандат миссии по подготовке украинских военных на два года, до 15 ноября 2026 года. Для этого из бюджета планируется выделить порядка €409 млн. Также EUMAM планирует сотрудничать с программой НАТО по оказанию помощи и подготовке в сфере безопасности для Украины (NSATU).

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