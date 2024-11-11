Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство поддержало проект о штрафах за прием ставок от детей

Правительство одобрило законопроект о введении штрафов до 1 млн руб. за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных. При этом в отзыве правительства (есть у ТАСС) предлагается доработать проект, распространив запрет не только на букмекерские конторы, но и на другие игорные заведения. Кроме того, правительство попросило авторов обосновать размер штрафа за такое нарушение в пояснительной записке.

В начале октября Госдума приняла проект в первом чтении. Документ запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, а также тех, кто имеет задолженность по алиментам и ограничен судом в дееспособности. Штраф за нарушение запрета организациями составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Если документ будет принят, то закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В отзыве правительства говорится, что концепция проекта «заслуживает внимания». Авторам проекта посоветовали синхронизировать работу над поправками в КоАП и текстом самого проекта, чтобы «обеспечить единообразие регулятивных и охранительных норм». Пояснительную записку, согласно отзыву правительства, необходимо дополнить обоснованием размера штрафа за такое правонарушение. Штраф должен проектироваться с учетом «требований соразмерности и дифференциации административной ответственности», указали в правительстве.

О регулировании букмекерского бизнеса — в материале «Ъ» «К букмекерам не занимать».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...