Правительство поддержало проект о штрафах за прием ставок от детей

Правительство одобрило законопроект о введении штрафов до 1 млн руб. за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных. При этом в отзыве правительства (есть у ТАСС) предлагается доработать проект, распространив запрет не только на букмекерские конторы, но и на другие игорные заведения. Кроме того, правительство попросило авторов обосновать размер штрафа за такое нарушение в пояснительной записке.

В начале октября Госдума приняла проект в первом чтении. Документ запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, а также тех, кто имеет задолженность по алиментам и ограничен судом в дееспособности. Штраф за нарушение запрета организациями составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Если документ будет принят, то закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В отзыве правительства говорится, что концепция проекта «заслуживает внимания». Авторам проекта посоветовали синхронизировать работу над поправками в КоАП и текстом самого проекта, чтобы «обеспечить единообразие регулятивных и охранительных норм». Пояснительную записку, согласно отзыву правительства, необходимо дополнить обоснованием размера штрафа за такое правонарушение. Штраф должен проектироваться с учетом «требований соразмерности и дифференциации административной ответственности», указали в правительстве.

О регулировании букмекерского бизнеса — в материале «Ъ» «К букмекерам не занимать».