В Россию возобновят ввоз японских «мягких» гибридов

Российские импортеры намерены возобновить поставки японских автомобилей определенных моделей. Как выяснилось, санкционные ограничения, введенные Японией в прошлом году, не касаются так называемых мягких гибридов — автомобилей, в которых электрический мотор дополняет бензиновый двигатель.

«После того как Япония ввела санкционные ограничения, экспорт автомобилей в Россию резко сократился. Местные поставщики искали возможность возобновить поставки, и буквально недели две назад стало известно, что "мягкие гибриды" под ограничения не попадают. Никакие изменения в японское санкционное законодательство не вносились, просто это стало понятно после детального изучения ситуации»,— сообщил «Ъ» гендиректор компании «Веросса» Дмитрий Пенязь.

По данным сайта VL.ru, возможен ввоз в Россию таких моделей, как, например, Suzuki Xbee, Suzuki Swift, Suzuki Hustler и Nissan Dayz, Honda CR-Z, Honda Insight, Honda Fit, Mitsubishi Delica Mini. По мнению господина Пенязя, «кардинально» на ситуацию разрешение ввоза «мягких гибридов» не повлияет. «Увеличение к нынешнему объему составит в районе 5%»,— считает предприниматель. В августе прошлого года японские власти запретили экспорт в РФ автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

По итогам августа 2023 года объем ввоза автомобилей из Японии в РФ упал на 42,6%. Однако уже в марте текущего года ввоз авто через Владивостокскую таможню восстановился до досанкционного уровня — было ввезено 21 тыс. машин, в большинстве своем из Японии.

О спросе на японские автомобили читайте в публикации «Ъ» «Банзай, покупай».

Алексей Чернышев, Владивосток