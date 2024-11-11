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В Челябинске на маршруте №14 увеличат количество троллейбусов

На челябинском маршруте №14 ЧМК — Лесопарковая увеличится количество троллейбусов. С 15 ноября на линию выйдут еще девять единиц транспорта, сообщается в telegram-канале «Челябинского троллейбуса».

В результате троллейбусов на маршруте №14 будет 18. С начала сентября на нем работает обновленный состав транспорта, произведенный компанией «Синара».

«Увеличение числа троллейбусов на 14-м маршруте позволит сократить время ожидания транспорта на остановках и улучшить транспортное сообщение между ключевыми районами города»,— отметил генеральный директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.

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