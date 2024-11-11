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Коммерсантъ FM
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Трамп намерен устроить переговоры РФ и Украины в первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп планирует «в первый же день» после вступления в должность в январе 2025 года «усадить» за стол переговоров представителей России и Украины, заявила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт. Республиканец еще до президентских выборов неоднократно обещал решить российско-украинский конфликт за «24 часа» или «очень быстро».

Фото: Brendan Mcdermid , Reuters

Фото: Brendan Mcdermid , Reuters

В интервью Fox News Кэролайн Ливитт заявила, что победа позволит Дональду Трампу договориться о мире между Россией и Украиной. «Это в том числе означает, что Украину и Россию в первый день усадят за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне»,— сказала она (цитата по Associated Press).

В планы Дональда Трампа в первую неделю после вступления в должность президента войдет подписание «десятков» указов, отметила Кэролайн Ливитт. Помимо внешней политики среди направлений его работы в первые дни — миграционная и энергетическая сферы.

Среди прочего господин Трамп вскоре после инаугурации планировал ввести новые пошлины на импортные товары, запустить «крупнейшую программу депортации» нелегальных мигрантов, помиловать часть осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, уволить спецпрокурора Джека Смита, который вел уголовные дела против республиканца.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп утверждал, что может урегулировать российско-украинский конфликт еще до инаугурации. Вскоре после появления результатов выборов он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в тот же день — 7 ноября — Дональд Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину и призвал его «не обострять ситуацию на Украине». В Кремле эту инфорацию назвали выдумкой.

Подробнее о подготовке республиканца к вступлению в должность — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».

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