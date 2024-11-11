«Утиные фермы» выставили на закрытые торги с двумя участниками

Объявлены очередные торги по продаже производственно-технологического комплекса ООО «Утиные фермы». Начальная цена предприятия-банкрота составляет 845 млн руб. Закрытый конкурс проводится между двумя компаниями, имеющими преимущественное право выкупа имущества, — АО «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу «Черкизово») и ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (Челябинская область, входит в «Равис»). Сообщение опубликовано на Федресурсе.

Объявление о торгах было опубликовано 7 ноября. Закрытый аукцион назначен на 12 ноября. В этот день с 12:30 до 12:59 по московскому времени представители допущенных к торгам юридических лиц должны лично вручить конкурсному управляющему «Утиных ферм» предложения о цене.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», последние торги по продаже агропредприятия-банкрота должны были состояться 30 октября, но были отменены по заявлению АО «Куриное царство». Компания направила в суд заявление с требованием признать ничтожным решение собрания кредиторов должника от 16 октября, которым до участия в торгах допускались иные участники, кроме имеющих преимущественное право выкупа, а начальная цена устанавливалась на уровне 850 млн руб. Заседание по рассмотрению этого заявления отложено на 22 ноября.

Кроме того, ПКЗ «Дубровский» подал в суд ходатайство о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и участниками дела по поводу условий проведения закрытого конкурса по продаже «Утиных ферм». Заявитель настаивает на начальной цене 308 млн руб. Это заявление оставлено без движения до 9 декабря.

Юлия Гарипова