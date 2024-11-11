Власти Японии пообещали тщательно следить за связями России и США

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японские власти «тщательно следят» за отношениями США и России. Так он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ёсимаса Хаяси

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Ёсимаса Хаяси

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества»,— сказал господин Хаяси на брифинге (цитата по ТАСС). Трансляция брифинга велась в соцсети X.

По словам Ёсимасы Хаяси, Япония также намерена вести «плотный обмен мнениями» с США, в том числе по ситуации на Украине.

Накануне, 10 ноября, WP со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Путин 7 ноября провели телефонный разговор. По словам источников издания, господин Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине». Он также призвал российского президента «не обострять ситуацию на Украине» и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. В Кремле пока не прокомментировали публикацию американской газеты.

О кадровых решениях избранного президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».