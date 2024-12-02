Пирог без третьего сектора

Если еще десять лет назад обсуждение проекта постановления правительства или законопроекта было сюжетом, в котором публично участвовали целые группы лиц, то теперь в большинстве нормативных актов, выходящих из органов исполнительной власти, сюжетов не обнаруживается вовсе — или нужно знать «широкий» контекст. Сами же регуляторы не очень хотят этим контекстом делиться: сюжет, как правило, невозможен без проблемы, а проблемы никому не нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Например, около недели назад на портале для обсуждения проектов нормативных актов появился проект постановления правительства со скучным названием «О внесении изменений…», разработка Минфина с поправками к другому постановлению Белого дома, подписанному еще Дмитрием Медведевым в 2015 году. Тогда, напомним, государство активно интересовалось жизнью «третьего сектора» — социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и общественных движений. Даже в 2015–2017 годах, когда было принято решение три года вообще не увеличивать расходы бюджета, правительство разрешило себе поддерживать НКО «имущественными взносами», передавая им ненужное ему имущество «в оплату» значимых соцуслуг. В той же логике СОНКО активно вовлекались и в выполнение госзаказа — вне связи с их политической позицией, лишь бы работали.

Времена, однако, изменились — и Минфин предлагает оставить такие «имущественные взносы» только для НКО, учредителем которых выступает само государство, а контролировать процесс будут вице-премьер Марат Хуснуллин и «Дом.РФ», у которого для этого уже есть необходимый аппарат.

Это ломает модель: «третий сектор» изначально виделся властям исполнителем функций, которые государство формально брать на себя не готово, от организации ночлежек до развития собачьих приютов. Однако и у государства нынче другие заботы: число «неправильных» держателей активов заметно осложнило имущественный оборот и доступ компаний к госзаказу. Например, казначейству приходится теперь проверять подрядчиков по спискам террористов, экстремистов, иноагентов и нежелательных организаций. «Третий сектор» же может поступать с «имущественным взносом» по усмотрению, например продав его,— и в итоге государство само может оказаться вовлеченным в уголовно наказуемое финансирование, до ночлежек ли тут.

Правила игры меняются именно так — песок политики все чаще хрустит в шестернях экономических механизмов. Объяснить этого не захотели ни в Минфине, ни выше, процитировав пояснительную записку, которая ничего не поясняет. Впрочем, собеседники в исполнительной власти предположения “Ъ”, что проект де-факто призван обезопасить Росимущество от претензий Генпрокуратуры, опровергать не стали, именно так его расценили и в ряде НКО, с которыми мы общались. Официальной позицией это считать нельзя, но, как писали в старых книгах, «читатель легко сделает нужные выводы сам».

Олег Сапожков