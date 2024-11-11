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Коммерсантъ FM
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Главой Уссурийска переизбран Евгений Корж

Дума Уссурийска — второго по величине города Приморского края — на заседании 11 ноября переизбрала Евгения Коржа главой муниципального образования.

Евгений Корж

Евгений Корж

Фото: пресс-служба администрации Уссурийска, Коммерсантъ

Евгений Корж

Фото: пресс-служба администрации Уссурийска, Коммерсантъ

За кандидатуру господина Коржа депутаты проголосовали единогласно, сообщила пресс-служба гордумы. Его единственным соперником был замдиректора МУП «Уссурийск—Водоканал» Илья Гаврилов.

Должность мэра Уссурийска 53-летний Евгений Корж занимает с декабря 2014 года. В 2017-м господин Корж стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях при газификации одного из микрорайонов города, задерживался следствием, но впоследствии был приговорен к судебному штрафу в размере 40 тыс. руб.

Глава города избирается сроком на пять лет. Численность населения Уссурийского городского округа составляет около 205 тыс. человек.

Алексей Чернышев, Владивосток

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