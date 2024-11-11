Сдавать жилье мигрантам предложили только по договору и на срок не более года

На рассмотрение правительству направлены законопроекты, которыми предлагается усилить контроль за арендой жилья мигрантами, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Фракция ЛДПР предложила обязать предоставлять им жилье только по договору и ограничить срок аренды одним годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Слуцкого, соседство с арендаторами-иностранцами, которые не соблюдают правила поведения, является для россиян проблемой. «Люди опасаются за детей, да и за себя. Владельцев таких квартир найти очень сложно, вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов»,— написал депутат в Telegram-канале.

Леонид Слуцкий обратил внимание, что в 85% жилья эконом-сегмента в Москве проживают мигранты. «Наказывать нужно как мигрантов-нарушителей, так и арендодателей, если они способствуют созданию "резиновых" квартир»,— отметил парламентарий.

8 ноября на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, ограничивающий число возможных зарегистрированных иностранцев в одной съемной квартире.

На следующий день президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении миграционной политики. Среди них — закон о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции; о ее отнесении к особо тяжким преступлениям; о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России, и о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

Об изменениях в миграционной политике — в материале «Ъ» «Из тени в свет перелетая».